У Дії до штрафів автофіксації додали фото і відео порушення: подробиці

Водії, які порушують правила дорожнього руху, тепер отримуватимуть через застосунок "Дія" фото- та відеоматеріали з фіксацією їхнього порушення.

Раніше повідомлення про штрафи містили лише текстову інформацію із зазначенням порушення, часу та місця його вчинення. Тепер користувачі зможуть переглянути також зображення або відео, що підтверджують факт порушення. Про це повідомляє МВС у соцмережах.

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Оплата штрафів доступна через реквізити картки, а також за допомогою ApplePay чи GooglePay. Для перевірки наявності штрафів можна скористатися вебпорталом МВС, порталом "Дія", "Кабінетом водія", а також мобільними застосунками "Дія" та "Штрафи ПДР".

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