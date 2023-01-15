В Днепре спасатели достали женщину из-под завалов на следующий день после ракетного удара (фото)

В Днепре из-под завалов многоэтажки извлекли живую женщину на второй день после ракетного удара, который россия совершила 14 января. Ей уже оказывают необходимую медицинскую помощь.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram. По его словам, уже известно о 21 погибшем лице.

По состоянию на 11:30 воскресенья, 15 января, среди жертв один ребенок. Кроме того, травмы получил 71 человек, из них – 13 детей.

Из-под завалов удалось спасти 39 человек, из них шестеро детей. Однако судьба 40 человек до сих пор остается неизвестной.

"Продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы, тушение пожара продолжается. Вывезено примерно 3780 тонн разрушенных конструкций и 39 поврежденных автомобилей", – говорится в сообщении.

Ракетный удар по Днепру 14 января - спасатели достали женщину из-под завалов - фото

Ракетный удар по Днепру 14 января - спасатели достали женщину из-под завалов - фото

Ракетный удар по Днепру 14 января - спасатели достали женщину из-под завалов - фото

Ракетный удар по Днепру 14 января - спасатели достали женщину из-под завалов - фото

Напомним, 14 января российские боевики запустили по Украине более 30 ракет: 28 крылатых и 5 авиационных. Одна из них – Х-22 – попала в многоэтажный дом в Днепре, где проживали 1700 человек, и разрушила до отказа несколько подъездов (72 квартиры).

Президент Зеленский пообещал российским террористам жестокое наказание за смерть невиновных украинцев.

Во время российских массированных ракетных обстрелов украинские дети молятся, чтобы спастись от гибели. Один из таких случаев попал на видео.

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