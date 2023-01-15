В Дніпрі рятувальники дістали жінку з-під завалів на другий день після ракетного удару (фото)

У Дніпрі з-під завалів багатоповерхівки дістали живу жінку на другий день після ракетного удару, який росія здійснила 14 січня. Їй вже надають потрібну медичну допомогу.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram. За його словами, вже відомо про 21 загиблу особу.

Станом на 11:30 неділі, 15 січня, серед жертв є одна дитина. Крім цього, травми отримала 71 людина, з них – 13 дітей.

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З-під завалів вдалося врятувати 39 осіб, з них шість дітей. Проте доля 40 осіб досі залишається невідомою.

"Тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи, гасіння пожежі триває. Вивезено приблизно 3780 тонн зруйнованих конструкцій та 39 пошкоджених автомобілів", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 січня російські бойовики запустили по Україні понад 30 ракет: 28 крилатих та 5 авіаційних. Одна з них – Х-22 – влучила в багатоповерховий будинок у Дніпрі, де мешкали 1700 людей, та зруйнувала вщент кілька під'їздів (72 квартири).

Президент Зеленський пообіцяв російським терористам жорстоке покарання за смерть невинних українців.

Під час російських масованих ракетних обстрілів українські діти моляться, аби врятуватися від загибелі. Один з таких випадків потрапив на відео.

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