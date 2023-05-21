В доме будет чище: как уменьшить количество пыли в доме благодаря кондиционеру

В жаркие периоды оседания пыли на мебели и вещах в доме доставляет больше хлопот, чем в период, когда окна в дом закрыты. Даже после частой уборки ветром в дом заносит пыльцу растений, пыль с улицы и кажется, что в доме давно никто не убирал.

Чтобы избежать оседания пыли, нужно либо держать окна закрытыми (но в жару так хочется свежего воздуха), либо убирать чаще.

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Но следуя нескольким советам и уловкам, вы можете сказать пыли "остановись" и сэкономить время уборки.

Специалисты из клининговых компаний говорят, что чтобы пыли было в доме меньше, нужно следить за порядком в доме – класть вещи на места, отказаться от встряхивания постельного белья в комнате (лучше это делать на улице или на балконе), чаще стирайте одеяла, простыни, наматрасники, откажитесь от тканевых штор (из них также сыпется пыль) и расстелите по дому коврики, удерживающие пыль на себе.

Эксперты по уборке отмечают: чем меньше у вас в доме поверхностей, которые могут опыляться, тем меньше пыли будет в доме. Беспорядок в доме – главная причина "опыления". Поэтому старайтесь время от времени наводить порядок на полках со статуэтками, убирать у шкафчика вещи, которыми вы не пользуетесь часто, книжные полки лучше размещать в шкафу с закрывающимися дверками. Некоторые вещи, которые вам не нужны длительное время, а выбрасывать их нет желания, лучше сложить в герметичный контейнер с крышкой и хранить в амбаре.

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Чтобы пыли было меньше, нужно протирать его салфеткой из микрофибры, потому что они не оставляют ворсинок. Ткань микрофибры имеет положительно и отрицательно заряженные волокна на своей поверхности, поэтому она фактически притягивает пыль и грязь во время вытирания.

А еще салфетки из микрофибры удаляют до 99% поверхностных бактерий и безопасны в использовании, поскольку вам нужна только вода без химикатов. Можно также приобрести воздухоочиститель – он будет снимать воздух и впитывать пыль, пыльцу и токсины.

Еще один секрет удачной уборки – во время протирания пыли добавьте в воду, в которой вы смачиваете салфетку из микрофибры, столовую ложку бельевого кондиционера. Кондиционер обладает антистатическими свойствами, которые помогают предотвратить притягивание пыли к мебели и разным поверхностям.

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