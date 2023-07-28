В Донецке произошел 'прилет' по зданию 'МВД ДНР' (фото и видео)

В оккупированном Донецке 28 июля произошел мощный взрыв. Местные жители сообщили, что из всех уголков города видно, как столб дыма поднимается в небо с территории, где размещается здание так называемого министерства внутренних дел "ДНР".

В российских пабликах пишут, что город получил удары со стороны ВСУ.

Читайте также: Момент падения вертолета Ми-8 на России попал на видео

"В результате обстрела частично повреждено здание МВД ДНР", – говорится в сообщениях россиян.

Также отмечается, что прошел "прилет" вблизи Центральной клинической городской больницы №1 им. Вишневского.

Напомним, днем 28 июня в Таганроге в Ростовской области произошел взрыв. российское Минобороны заявило, что по городу "прилетело" переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!