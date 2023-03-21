В Донецке взорвался склад с боеприпасами оккупантов (видео)
Во временно оккупированном Донецке раздались взрывы. По предварительным данным, снаряд прилетел в состав с российскими боеприпасами.
Кроме того, могла погибнуть живая сила оккупантов. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"В Донецке снова не договорились "об избрании папы". В процессе размышления принесли в жертву не только боекомплект, но и определенное количество оккупантов", – говорится в сообщении.
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На видео можно увидеть ствол черного дыма, который поднимается позади многоэтажки. Звуков детонации при этом не слышно.
В местных Telegram каналах отмечают, что взрыв произошел в Петровском районе временно оккупированного Донецка. Точных данных по потерям оккупантов пока нет.
Напомним, во временно оккупированном Крыму вечером 20 марта раздались взрывы и звуки стрельбы. Об этом сначала сообщили жители Джанкоя.
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