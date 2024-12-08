В ДТЭК объяснили, как обнаружить, что счетчик неправильно считает потребленную электроэнергию

Электронные приборы учета, как и любая техника, могут выходить из строя, создавая неудобства для пользователей.

Причины выхода счетчика из строя могут быть самыми разными: от механических повреждений и заводского недостатка до естественного износа и ослабления электрических контактов.

Специалисты советуют обращать внимание на определенные визуальные признаки, которые могут указывать на проблемы со счетчиком.

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Эксперты ДТЭК отмечают важность своевременного обнаружения и сообщения о неисправности.

В случае обнаружения каких-либо необычных явлений или подозрительного поведения счетчика необходимо немедленно обратиться к представителям местной электроснабжающей компании.

Правильное и своевременное реагирование на возможные поломки электросчетчика поможет избежать недоразумений в начислениях и обеспечит корректный учет потребленной электроэнергии.

Забота об исправности приборов учета – важная составляющая ответственного потребления электроэнергии и взаимодействия со службами электроснабжения.

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