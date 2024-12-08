У ДТЕК пояснили, як виявити, що лічильник неправильно рахує спожиту електроенергію

Електронні прилади обліку, як і будь-яка техніка, можуть виходити з ладу, створюючи незручності для користувачів. Фахівці ДТЕК Одеські електромережі розповіли про основні ознаки несправностей лічильників та алгоритм дій у разі їх виявлення.

Причини виходу лічильника з ладу можуть бути найрізноманітнішими: від механічних пошкоджень і заводського браку до природного зношення та ослаблення електричних контактів. Важливо розуміти, що несправність приладу обліку не призводить до повного припинення електропостачання, однак може спричиняти помилки при нарахуванні електроенергії. Про це пише Главком.

Фахівці радять звертати увагу на певні візуальні ознаки, які можуть вказувати на проблеми з лічильником. Зокрема, це оплавлений або пошкоджений корпус, зупинка рахункового механізму, поява незрозумілих символів на дисплеї чи некоректне відображення дати та часу.

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Експерти ДТЕК наголошують на важливості своєчасного виявлення та повідомлення про несправність. Споживачам рекомендують періодично перевіряти прилад обліку на наявність можливих проблем, але категорично застерігають від спроб самостійного ремонту.

У разі виявлення будь-яких незвичних явищ або підозрілої поведінки лічильника необхідно негайно звернутися до представників місцевої електропостачальної компанії. Фахівці проведуть діагностику та за необхідності замінять прилад обліку.

Правильне та своєчасне реагування на можливі несправності електролічильника допоможе уникнути непорозумінь у нарахуваннях та забезпечить коректний облік спожитої електроенергії.

Турбота про справність приладів обліку – важлива складова відповідального споживання електроенергії та взаємодії зі службами електропостачання.

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