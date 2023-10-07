В Египте нашли гробницу, принадлежавшую загадочно исчезнувшей жене фараона Тутанхамона

В Долине царей вблизи Луксора начались археологические раскопки гробницы, возможно, принадлежавшей Анхесенамон, жене фараона Тутанхамона. Это увлекательное открытие произошло благодаря радарному сканированию местности в июле 2017 года. Ученые надеются, что эта погребальная постройка может стать одной из самых потрясающих археологических находок в Египте и раскрыть тайну исчезновения царицы, о которой практически забыли после смерти Тутанхамона. После его смерти она вышла замуж за жреца Айя, который стал фараоном.

Об этом пишет ТСН.

Возможный вход в гробницу Анхесенамон находится на глубине 5 метров, неподалеку от места захоронения ее второго мужа, фараона Айя, в Долине царей. Это расположение дает основания починять, что здесь действительно могла быть похоронена загадочная царица. Однако именно владелец гробницы остается неизвестным.

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История Анхесенамон связана с фараоном Тутанхамоном, они поженились, когда Тутанхамон был очень молод. После его смерти, по некоторым источникам, Анхесенамон женилась на жреце Айем и сделала его фараоном. Точная ее роль в этом браке и был ли он осуществлен по ее желанию остающимся предметом обсуждения среди ученых. После этой женитьбы исчезли все упоминания о ней.

Археологи надеются, что найденная гробница принадлежит именно Анхесенамон, и это может раскрыть многие тайны ее жизни и истории. Кроме того, существует надежда, что гробница осталась незыблемой, как и погребение фараона Тутанхамона было неприкосновенным к открытию археологами в 1922 году.

Напомним, в Индии нашли гробницу в возрасте 4000 лет.

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