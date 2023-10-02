В Египте обнаружили фрагменты саркофага с изображением леопарда 7 века до н.э. (фото)

Во время раскопок старинного города Асуани в Египте, археологи обнаружили обломки крышки саркофага, украшенные цветным изображением леопарда. Этот художественный фрагмент был обнаружен в некрополе, насчитывающем 300 гробниц и датируемом VII веком до н.э., сообщает Миланский университет.

На этом изображении видна часть глаз большого кота. Глава леопарда совпадала с головой мумии внутри саркофага, когда крышка была закрыта.

В древнем египетском обществе леопарды символизировали решительность и силу, поэтому этот образ леопарда в гробнице, вероятно, служил для ободрения духа умершего и помощи ему в путешествии в загробную жизнь.

Некрополь, где был найден саркофаг с изображением леопарда, использовался примерно в 1000 лет – до IV века н.э. - и являлся объектом археологических исследований, проводившихся международной группой экспертов по Египетско-итальянской миссии в Западном Асуане.

Читайте также: Свиток Мертвого моря, считавшийся потерянным для истории, нашли в США

В других гробницах было найдено в общей сложности 35 мумий и многочисленные предметы, связанные с погребением, такие как горшки с битумом для мумификации, маски для похорон, постельное белье, папирус и еда для путешествия в загробную жизнь.

"Мы сделали это открытие в январе 2019 года, но только сейчас завершили виртуальную реставрацию этого фрагмента", – рассказала Патриция Пьяацентини, руководитель раскопок Египетско-итальянской миссии в Западном Асуане.

Напомним,в Иордании обнаружили возможный тронный зал царя Ирода.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!