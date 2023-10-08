В Египте полицейский расстрелял автобус с туристами из Израиля, есть жертвы (фото и видео)

В Египте полицейский открыл огонь по автобусу, где находились израильские туристы. Трагедия произошла в средиземноморском городе Александрия.

Телеканал Extra News сообщил, что в результате нападения, произошедшего на месте Столба Помпея в Александрии, погибли два гражданина Израиля и один египтянин, бывший их гидом.

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Как сообщает Аль-Джазира, причины стрельбы пока неизвестны.

СМИ сообщают, что террористом был офицер египетской полиции. Кроме того, сообщается, что нападавший был задержан силами безопасности.

МИД Израиля выпустил официальное заявление, подтвердив, что были убиты двое израильтян и их египетский гид.

Согласно заявлению МИД, "местный житель" открыл по ним огонь в египетском портовом городе Александрия, у древнеримской триумфальной колонны под названием "Столб Помпея".

В министерстве добавили, что еще один израильтянин ранен. Его состояние средней степени тяжести.

"Министерство иностранных дел и посольство Израиля в Каире работают вместе с Советом национальной безопасности, канцелярией премьер-министра и ЦАХАЛом, а также совместно с властями Египта, чтобы как можно быстрее вернуть израильских граждан в Израиль", — говорится в заявлении министерства.

Напомним, палестинские боевики из сектора Газа утром 7 октября выпустили по территории Израиля до 3 тысяч ракет. На улицах нескольких городов загорелись пожары, есть погибшие. Боевики ХАМАС ворвались в Израиль, убивали мирных жителей и пленили гражданских.

Власти Израиля объявили о проведении специальной контртеррористической операции вблизи Сектора Газы и пообещали атаковать объекты ХАМАС в ответ на обстрелы по территории Израиля.

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