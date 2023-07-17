В Ейске в России на глазах отдыхающих упал в воду самолет Су-25, пилот катапультировался, однако не выжил (видео)

Жители Ейска в Краснодарском крае россии сообщают о падении самолета. Вероятно, это штурмовик Су-25. Отмечается, что пилот успел катапультироваться, однако получил серьезные травмы и его не смогли реанимировать.

В соцсетях россияне публикуют видео падение самолета и его последствия. По словам очевидцев, авиасудно упало в Ейский Лиман – залив на северо-востоке Азовского моря.

На центральный пляж сейчас съехались спасательные службы, а в небе кружат вертолеты.

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По данным росСМИ, пилота, успел катапультироваться, пытались реанимировать, однако бесполезно.

"По предварительной информации, пилот Су-25 сломал ноги во время приземления. Кроме того, во время падения на пилота упал купол парашюта, запутались стропы. Мужчина наглотался воды и чуть не утонул. Однако пилот смог продержаться до прибытия спасателей. Его доставили к берегу, пилота реанимируют", – говорилось в сообщении.

Однако впоследствии россияне сообщили, что пилот скончался во время реанимации.

Предварительная причина крушения Су-25 в Ейске – отказ двигателя, – заявили в Южном военном округе РФ.

Напомним, в апреле на россии заявили, что в Брянской области якобы упал "украинский" легкомоторный самолет. По данным россиян, пилот выжил, его задержали.

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