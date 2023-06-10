В Германии нашли элитное кладбище 5 века

Во время раскопок на территории немецкого города Книттлинг обнаружили элитное кладбище 5-8 века. В одной из могил обнаружили останки воина, погребенного рядом со своим конем. В общей сложности археологам удалось найти 110 могил.

Об этом сообщает The History Blog.

Могилы располагались в хронологическом порядке, рядом друг с другом, хотя захоронение элиты было расположено чуть дальше остальных. Кто-то был просто похоронен в землю, кто-то – в деревянных гробах. Самые богатые имели деревянные камеры.

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При этом ученые обнаружили множество ценных вещей: жемчуг, бусы, серьги, нарукавные кольца, дисковые броши, аксессуары для ремней ножи и расчески.

В мужских погребениях нашли мечи, копья, щиты, наконечники стрел. Кроме того, была найдена глиняная посуда с остатками пищи.

Очень многие захоронения принадлежали состоятельным людям, особенно те, которые датировались VI в. Примечательно, что нашли бронзовые чаши, указывающие на высокий уровень застольной культуры.

Напомним, в Швеции обнаружили "поселок мертвых" 5 века – массовое захоронение скандинавских предков викингов, имеющих признаки насильственной смерти.

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