В Германии обнаружили 500-летнее сокровище, спрятанное монахом (фото)

В ходе раскопок на руинах средневекового монастыря в Германии археологи обнаружили несколько золотых монет. Находка имеет огромную ценность.

Открытие было сделано в бывшем монастыре Химмельпфортен вблизи города Вернигероде в земле Саксония-Ангальт. Об этом сообщает Newsweek.

Археологи полагают, что монеты, некоторые из которых сильно потерты, могли быть поспешно спрятаны монахами, когда монастырь штурмовали мятежные фермеры в 1525 году.

"Золотые монеты были большой ценности, и небольшое состояние, вероятно, было скрыто монахом в чрезвычайно опасной ситуации", – отметили исследователи.

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Артефакты известны как гульдены – название нескольких золотых монет, которые использовались во времена Священной Римской империи. В самом большом масштабе империи ее территория охватывала всю современную Германию.

Монеты, найденные в монастыре, имеют диаметр чуть более 1 дюйма. Среди них гульден, отчеканенный во Франкфурте до 1493 года императором Священной Римской империи Фридрихом III, а также один, изготовленный в Швабахе, близ Нюрнберга, между 1486 и 1495 годами. Остальные два гульдена были отчеканены в Бонне, городе на западе Германии, около 1480-81 года.

Кроме монет, во время недавней работы на территории монастыря археологи обнаружили многочисленные артефакты, датируемые 13-16 веками. Эти предметы включают в себя латунные застежки для книг из монастырской библиотеки, керамику, кости животных, кавалерийскую шпору и декоративные печати из свинца.

Напомним, ученые обнаружили, что засуха заставила гуннов стать жестокими грабителями.

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