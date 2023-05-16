В Германии обнаружили следы человека возрастом 300 000 лет (фото)

Международная исследовательская группа обнаружила древнейшие следы человека, известные в Германии. Следы были обнаружены в палеолитическом комплексе Шенингена в Нижней Саксонии, которому примерно 300 000 лет.

Следы, вероятно, Homo heidelbergensis, окружены несколькими следами животных и представляют картину экосистемы того времени. Об этом сообщает Phys.org.

Отмечается, что следы и информация по седиментологическому, археологическому, палеонтологическому и палеоботаническому анализам дают представление о палесреде и млекопитающих, которые когда-то жили в этой местности. Среди отпечатков есть три следа, которые совпадают со следами гомининов – около 300 000 лет.

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Ученые приписывают два из трех следов в Шенингене молодым людям, которые использовали озеро и его ресурсы в небольшой группе смешанного возраста.

"В зависимости от сезона вокруг озера были доступны растения, фрукты, листья, побеги и грибы. Наши находки подтверждают, что вымершие виды человека обитали на берегах озера или реки с мелководием. Это также известно из других периодов нижнего и среднего плейстоцена", – рассказали исследователи.

Кроме человеческих следов, команда проанализировала ряд следов слонов, которые можно отнести к вымершему виду Palaeoloxodon antiquus – слону с прямыми бивнями, который был самым большим наземным животным в то время и чьи взрослые быки достигали массы тела до 13 тонн.

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