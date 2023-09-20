В Германии в лесу нашли странный 'вонючий гриб', похожий на фаллос (видео)

В Германии сняли рост гриба-вонючки (Phallus impudicus), который напоминает мужской половой орган и от него пахнет гнилой плотью.

Phallus impudicus, также известный как весёлка обычная, является грибом-гастеромицетом порядка Phallales. Этот гриб имеет резкий неприятный запах, однако он съедобен. Вкус Phallus impudicus напоминает фундук.

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"Вонючие рога выходят из небольшой яйцевидной основы, которая зарыта в почву и привязана к земле белыми нитями. Эта основа содержит кусок слизи и спор, которые со временем превращаются в зловонную шапку гриба", — сообщает Региональное управление лесного хозяйства Зост-Зауэрланд. Фейсбук.

Вокруг шапочки гриба, как только он вылезает из-под земли, всегда росли мухи.

В управлении опубликовали таймлапс видео, как растет этот удивительный гриб:

Напомним, мы сообщали, как правильно собирать и готовить свежие белые грибы.

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