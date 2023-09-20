У Німеччині в лісі знайшли дивний 'вонючий гриб', схожий на фалос (відео)

У Німеччині зафільмували зростання гриба-вонючки (Phallus impudicus), який нагадує чоловічий статевий орган та від нього тхне гнилою плоттю.

Phallus impudicus, також відомий як веселка звичайна, є грибом-гастероміцетом порядку Phallales. Цей гриб має різкий неприємний запах, проте він їстівний. Смак Phallus impudicus нагадує фундук.

Читайте також: Учені показали, як паразит виривався з тіла павука (моторошне фото)

"Смердючі роги виходять із невеликої яйцеподібної основи, яка закопана в ґрунт і прив’язана до землі білими нитками. Ця основа містить шматок слизу та спор, які з часом перетворюються на смердючу шапку гриба", – повідомляє Регіональне управління лісового господарства Зост-Зауерланд у Фейсбуці.

Відео дня

Навколо шапочки гриба, щойно він вилазить з-під землі, завжди росяться мухи.

В управлінні опублікували таймлапс відео, як росте цей дивний гриб:

Нагадаємо, ми повідомляли, як правильно збирати та готувати свіжі білі гриби.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!