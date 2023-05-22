В ГУР подтвердили проведение операции в Белгородской области, Буданов призвал российские войска сдаваться в плен

Спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов прокомментировал события в Белгородской области рф. По его словам, россияне в составе легиона "Свобода России" и "РДК" проводят операцию.

Об этом Юсов сообщил в комментарии для "Суспільного". Он отметил, что это нужно для создания "полосы безопасности", чтобы защитить гражданских украинцев.

"События в Белгородщине и других приграничных с россией территориях – следствие полномасштабного вторжения и агрессивной войны путинской россии против Украины. Да, ответственность за эти события взяли на себя граждане рф, а именно силы РДК и легиона "Свобода России". Я думаю, что мы все только можем поздравить решительные действия оппозиционно настроенных граждан рф, которые готовы к вооруженной борьбе с преступным режимом путина", – сказал спикер ГУР.

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В свою очередь глава ГУР МОУ Кирилл Буданов призвал российских военнослужащих сдаваться в плен, потому что "будет еще хуже".

"Уже больше года кремлевский режим не может достичь ни одной цели, поставленной в начале вторжения в Украину. Я обращаюсь к российским военным, к тем, кому посчастливилось выжить в мясных штурмах и разбитых окопах – будет еще хуже. У вас есть выбор – умереть или спасти свою жизнь", – заявил он.

Буданов рассказал о проекте "Хочу жить", который помогает военнослужащим рф безопасно сдаться в плен.

Добавим, на россии заявили о "попытке прорыва украинской диверсионной группы" в Белгородскую область.

По предварительным данным, легион "Свобода России" и "РДК" взяли под контроль Козинку и Гора-Подол, и выдвинулись в Гайворон Белгородской области.

Напомним, 20 мая основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил, что его боевикам удалось захватить Бахмут. Украинское военное руководство эту информацию опровергло.

21 мая президент Владимир Зеленский во время встречи с главой США Джо Байденом ответил на вопрос, взяли ли вагнеровцы Бахмут, коротко: "Нет".

Президент США Джо Байден подтвердил 21 мая значительные потери россиян при попытке захватить Бахмут. Он назвал цифру в 100 тысяч вполне правдивой.

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