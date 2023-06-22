В ГУР прокомментировали обстрел чонгарского моста: 'Продолжение следует'

Утром 22 июня на границе Херсонской области и оккупированного Крыма был поврежден чонгарский мост и железнодорожный мост в поселке Сиваш недалеко от Чонгара. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины было прокомментировано событие.

Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии 24 канала назвал инцидент "планомерной работой Сил безопасности".

"Сейчас продолжается работа и она будет продолжена. Это планомерная работа Сил безопасности, обороны, движения сопротивления, местного населения, которое ожидает возвращения украинской законной власти на этих территориях", – сказал он.

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Юсов пообещал россиянам новые "сюрпризы": "Могу только комментировать, что продолжение следует", – добавил представитель ГУР.

Напомним, 22 июня российские оккупанты в соцсетях опубликовали фото и видео повреждений чонгарского моста. Гауляйтеры Крыма и Херсонской области заявили, что Чонгарский мост был обстрелян ракетами Storm Shadow. Крым с Херсонской областью соединяют три дороги: две в районе Армянска (через Каланчак и Чаплинку) и одна в районе Джанкоя через Чонгар. Дорогу через Чонгарский мост оккупанты использовали для перевозки военной техники в Запорожскую область.

Чонгарский мост сегодня был атакован (как заявляют оккупанты – ракетами большой дальности Storm Shadow). Еще один удар пришелся по железнодорожному мосту в поселке Сиваш неподалеку от Чонгара.

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