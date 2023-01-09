В ГУР спрогнозировали, закончится ли война в 2023 году

Вооруженные Силы Украине будут делать все возможное, чтобы российская война закончилась уже в этом году. Однако окончание войны зависит не только от Украины.

Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera. По его словам, российская федерация должна ощутить более сильное давление со стороны международных лидеров, чтобы стать более изолированной.

На вопрос, "будет ли 2023 год мирным", представитель ГУР отметил: "Мы постараемся сделать все возможное, чтобы война закончилась в этом году. Это также зависит от того, как идут экономические дела в России и остается ли высоким экономическое давление. И что поддержка Украины со стороны международного сообщества остается высокой, но Россия все более изолированной".

Что касается "целей" на фронте, Скибицкий заметил, что это должно быть "освобождение всех оккупированных территорий и возвращение их к границам 1991 года"

Представитель ГУР отметил, что сейчас наблюдается "усиление давления в Донецкой области". Ожидается также, что россияне начнут новое наступление на Запорожскую область и постараются удержать позиции в Херсоне, где они наращивают оборону. Также – "на особо стратегическом для них Крымском полуострове".

"На севере у нас нет доказательств создания штурмовой группы в Беларуси или перемещения войск. Вероятно, Беларусь будет использоваться в основном как база для реорганизации войск. Но пока Россия не имеет достаточно войск для нового наступления с севера", — добавил он.

Отвечая на вопрос, могут ли начаться новые атаки россиян по этим направлениям, Скибицкий отметил: "Мы ожидаем увеличения интенсивности между весной и летом. Сейчас им непросто перебросить войска, учитывая условия местности".

Он также прокомментировал намерения россиян попить ряды своих боевиков на войне. По его словам, на россии готовят новую волну мобилизации. "Мы считаем, что скоро в россии будет полная мобилизация. путину нужно больше солдат на передовой. Ожидаем, что они мобилизуют 500 000 человек. Но проблемой будет оборудование".

Напомним, что руководитель ГУР Кирилл Буданов анонсировал большое контрнаступление весной 2023 года. По его словам, боевые действия на линии фронта будут самыми жаркими именно в марте.

Ранее свой прогноз по поводу будущей россии высказал Секретарь СНБО Алексей Данилов. В новогоднем поздравлении он показал, как горит Москва и убегают крысы.

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