В Хорватии обнаружили древний некрополь 4-5 века нашей эры: важнейшая находка в истории острова

Во время раскопок на острове-курорте Хвар на побережье Адриатического моря археологи нашли древний некрополь 4-5 века нашей эры. Находку уже назвали важнейшей в истории острова.

Об этом пишет Ancient Origins.

У острова довольно интересная история: по мнению ученых, его еще в 8 веке до нашей эры населял народ иллирийцев, в 385 году до нашей эры – греческие колонисты основали там поселение Димос. В 219 году до нашей эры Хвар был захвачен римской армией, а в 7 веке нашей эры сюда приехали славяне.

Археологи, работающие на компанию Kantharos, сообщили о невероятной находке: древний некрополь, "содержит 20 могил с останками 32 человек и множество предметов быта, включая неповрежденные амфоры, масляные лампы, стеклянные бутылки, деньги, образцы глиняной посуды и керамики".

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Он был обнаружен под палисадником дворца Радошевичей, 17 века. На территории некрополя нашли очень много вещей, которые применялись в похоронных обрядах: амфоры, масляные лампы, стеклянные бутылки, деньги, глиняная посуда и керамику. Сами захоронения были оформлены в разных стилях – от каменных могил до целых построек с черепичными крышами.

В одном из захоронений натолкнулись на останки 12 человек, которые были закрыты в амфорах. Вокруг гробницы была выложена каменная кладка, свидетельствующая о состоятельности семьи.

Археологи собираются провести анализ керамики и изучить ритуальные надгробия, чтобы лучше понять культуру и традиции того времени.

Напомним, археологи нашли три затонувших корабля на мели Скерки в Средиземном море. Одно из судов было построено более 2000 лет назад, другие двое – 100 лет назад.

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