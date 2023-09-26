В Иерусалиме нашли древнее место в возрасте 2000 лет, где, согласно библейским записям, Иисус исцелил слепого

Во время археологических раскопок обнаружено знаменитое место, где, как говорится, Христос исцелил слепого. Купильню Силоам нашли после того, как более 2000 лет была покрыта пустыней.

Об этом пишет Express.

Силоамский пруд, размеры которого достигали более 5 тысяч квадратных метров, снабжал Город Давида проточной водой, и его открытие имеет большое значение для христианского сообщества.

"Постоянные раскопки в городе Давида, историческом месте библейского Иерусалима, в частности Силоамской купели и Дороги паломников, служат одним из самых весомых подтверждений этого наследия и тысячелетних связей евреев и христиан с Иерусалимом. Это не только вероучение, но и исторический факт", - сказал исторический факт. Зеев Оренштейн, директор по международным делам Фонда "Город Давида".

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Согласно отрывку из Евангелия от Иоанна, эта купель была местом, где Иисус восстановил зрение слепому.

"Это не просто символическое место для многих верующих людей. Это фактически историческое наследие Иерусалима, и открыть это место в раскопках - это невероятное достижение. Для сомневающихся в историчности библейского наследия это позволяет буквально прикоснуться к тысячелетнему наследию в Иерусалиме", - подчеркнул он.

Напомним,в Замбии нашли деревянное сооружение в возрасте 476 тысяч лет.

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