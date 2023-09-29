В Индии крокодилы спасли упавшую в реку собаку (видео)

В Индии три крокодила вытолкнули из воды бродячую собаку после того, как она упала в реку. Они мордами толкали собаку к берегу.

О необычном случае сообщает научное издание Journal of Threatened Taxa. Отмечается, что в Индии бездомный пес пытался убежать от преследовавшей его стаи собак и прыгнул в реку Савитри.

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Однако животное попало в еще большую опасность, поскольку прямо рядом с местом его падения оказалось несколько крупных крокодилов. Однако они не напали на собаку, а начали мордами подталкивать ее к берегу.

В результате они спасли собаку, которая благополучно выбралась из воды.

Этот случай заинтересовал ученых. Изучив историю, они пришли к выводу, что крокодилы были "дружественны". В опубликованной статье авторы утверждают, что спасение собаки может свидетельствовать о наличии у крокодилов эмбриона эмоционального интеллекта.

"Крокодилы были на соответствующем для атаки расстоянии и могли легко съесть собаку, однако никто из них не инициировал нападение, зато они подтолкнули собаку к берегу, демонстрируя отсутствие голода", — отметили авторы исследования.

Тем временем в США четырехметровый аллигатор устремился на девочек-скаутов, плававших в водоеме природного парка.

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