В Индии мужчина нашел на бачке унитаза полутораметровую кобру (фото)

В Индии мужчина из Раджастхана испытал шок, увидев полутораметровую кобру в своей ванной комнате. Говинд Шарма говорит, что змея разлеглась на бачке унитаза.

Об этом инциденте пишет издание DNA India.

Отмечается, что мужчина очень испугался, но начал быстро действовать. Он знал, что змея ядовита, поэтому вызвал на помощь профессиональную помощь. На место происшествия прибыли специалисты, которые смогли безопасно поймать змею.

Змею затем отпустили обратно в ее природную среду обитания, в джунгли.

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Издание пишет, что появление змей в жилых домах становится все более распространенным явлением, особенно в сезон дождей. Сочетание влажной погоды и затопленной среды побуждает змей искать убежища в домах местных жителей.

Чтобы снизить риск проникновения змей в дома, людям рекомендуется регулярно осматривать свои помещения, уделяя внимание потенциальным точкам проникновения. Убедившись, что щели в дверях, окнах и других уязвимых местах герметичны, можно значительно снизить вероятность того, что эти рептилии проскользнут внутрь.

Напомним, исследователи выяснили, что отдельный вид змей использует удивительную технику бегства во время опасности. В частности, карликовая тростниковая змея (Pseudorabdion longiceceps) ускоряет бегство, "превращаясь" в колесо.

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