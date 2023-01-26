В Иране обнаружили руины мастерской с керамикой, которой более 5 тысяч лет (фото)

Иранские археологи нашли мастерскую с керамикой в возрасте 5000 лет. Это произошло во время раскопок в Джирофте в иранской провинции Керман.

Там ученые обнаружили развалины, датируемые 3-м тысячелетием до нашей эры. Об этом сообщает İRNA.

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Группа археологов из Тегеранского университета обнаружила широкий выбор каменных сосудов и каменных украшений на месте Хаджиабад-Варамина в Джирофте.

Изображение археологической достопримечательности Конар Сандал к югу от города Джирофт

По словам археологов, сломанные каменные контейнеры и предметы люди не выбрасывали, а привозили обломки в производственную мастерскую для изготовления меньших контейнеров и предметов, таких как бусины и подвески.

Остатки керамики, найденные в Иране

Джирофтская культура, которую также называют межкультурным стилем или стилем Халилруд, является вероятной археологической культурой ранних бронзовых суток (конец третьего тысячелетия до н. э.), присутствовавшей в регионе современных иранских провинций Систан, Белуджистан и Керман.

Историческое место Джирофт включает бесценные экспонаты третьего тысячелетия до нашей эры и считается одним из важнейших исторических мест в мире. На 400-километровом участке реки Халил-Роуд было обнаружено более 85 мест, что заставило археологов сравнить эту территорию с территорией месопотамской цивилизации.

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Привлекательность скульптурных объектов, обнаруженных в долине Халил Руд, связана с их очень оригинальным убранством. На этих необычных работах изображены сложные фигуры животных, как домашних, так и диких, сражающихся между собой или с человеческими фигурами, причем человечество всегда побеждает.

Там были изысканно переданы буколические сцены животных, пасущихся в огромных пальмовых рощах, и архитектурные копии храмов или дворцов. Мотивы, украшающие поверхность изящных скульптурных предметов, полученные от последовательной и тщательной системы, проявляют сильную и уверенную эстетическую чувствительность.

Иранские археологи раскопали мастерскую керамики 3 тысячелетия до нашей эры.

Наводнение в районе Джирофт в 2000 году обнажило тысячи древних кладбищ в этом районе и привело к разграблению местных артефактов.

Иранские археологи раскопали мастерскую керамики 3 тысячелетия до нашей эры.

Эти сосуды, изготовленные из бронзы, керамики и хлоритового камня, были обнаружены в небольшом количестве в других контекстах в регионах мира, которые были одновременно с Джирофтом, но похищенные артефакты и последующие раскопки показали, что они присутствовали в южном Иране в гораздо большем количестве.

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Напомним, что в Норвегии археологи обнаружили старейший в мире датированный рунический камень. На нем вырезаны надписи на германском языке.

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