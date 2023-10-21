В Испании нашли уникальную обувь, которую носили римляне 2000 лет назад (фото)

Во время археологических раскопок в историческом римском городе Лукус Астурум, расположенном на севере Испании, была найдена римская сандалия, которую изготовили около 2000 лет назад. Этот старинный артефакт отличается своей уникальной орнаментикой и хорошо сохранившимися деталями.

Между первым и четвертым веками нашей эры Лукус Астурум был важным административным и коммуникационным центром на севере Пиренейского полуострова. В 2021 году археологи под руководством Эсперансы Мартин обнаружили большое здание с центральным двором и колодцем.

Этим летом, во время возобновления раскопок, они решили погрузиться в колодец, используя блоки во избежание возможного повреждения находок на дне, сообщает Arkeonews.

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Среди римских артефактов, найденных внутри, особенно выделяется сандалия, потерянная человеком, который, как считают ученые, очищал колодец около 2000 лет назад.

Эта сандалия уникальна благодаря своим украшениям в виде кругов и овалов, а также стильному оформлению.

Сандалия хорошо сохранилась на протяжении веков. Эсперанса Мартин, возглавившая раскопки археолог отметила: "Остатки, которые мы нашли, находятся в исключительном состоянии из-за аноксии, созданной глиняными осадками. Органические материалы хорошо сохранились благодаря этой атмосфере".

Сандалия находится в холодильнике для сохранения и последующей реставрации перед выставкой в Археологическом музее Астурии.

Напомним, в Индии нашли гробницу в возрасте 4000 лет.

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