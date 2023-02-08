В Испании обнаружили редкую синагогу XIV века

Археологи в южном испанском городе Утрера подтвердили, что обнаружили редкую синагогу 14 века. Находка была скрыта в здании, которое позже было превращено в церковь, больницу и недавно бар.

Археолог Мигель Анхель де Диос сказал журналистам, что для начала нужно подтвердить наличие молитвенной комнаты. Об этом он заявил после многолетнего анализа стен и полов здания, пишет ABC News.

"Фундаментальные элементы синагоги, такие как входной вестибюль, или появившиеся во время этого исследования ряды по периметру подтверждают, что мы действительно находимся в молитвенном зале", – подчеркнул исследователь.

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Отмечается, что единственный намек на существование еврейского храма поступил от священника и историка Родриго Каро, который в 1604 году писал, что сейчас на месте, где молились евреи, теперь стоит больница.

Синагога Утрера была превращена в церковь в 16 веке, добавил де Диос, когда все следы ее еврейского прошлого были стерты. Теперь его команда надеется идентифицировать кафедру и ванную, которые использовались для ритуалов.

"Теперь у нас есть научная уверенность, что мы стоим в средневековой синагоге. Состояние сохранения синагоги, будучи частичным, все же является исключительным", – сказал мэр Утреры Хосе Мария Вильялобос.

Напомним, ранее археологи, используя сервис Google Earth, обнаружили комплекс римских вилл с баней и системой центрального отопления в графстве Кент, Англия.

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