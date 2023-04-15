В Италии на дне моря обнаружили древний храм набатеев

В Италии уже не в первый раз находят древности на морском дне. Это объясняется тем, что за сотни лет берег опустился и им завладело море. На этот раз в водах Апеннинского полуострова обнаружили два мраморных алтаря начала I века нашей эры. Это произошло возле города Поццуоли (старое название Путеоли) в регионе Кампания.

Алтари составляли часть построек храма, посвященного богу-покровителю Дузаресу. Создателями храма были набатеи – семитский народ, проживавший вдоль побережья Красного моря, на Синайском полуострове и на территориях севера Саудовской Аравии и Иордании.

Об этом пишет Archeonews.

Как сообщают ученые, государство набатеев возникло между 4 и 2 веками до нашей эры, ее столицей был город Петри. Набатеи славились высокоразвитым земледелием.

Учитывая находки, набатеи посетили и территорию современной Италии.

Ранее набатеи экспортировали свои товары в Путеоли: там они построили святилище и место торговли.

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"Древней Путеоли раскрывает еще одно из своих сокровищ, свидетельствующих о богатстве и обширности торговых, культурных и религиозных обменов в Средиземноморском бассейне в древнем мире", – заявил министр культуры культуры Италии Дженнаро Санджулиано.

Археологи выяснили, что алтари являются частью храма, который размещался на Викус Лартидианус – торговой части города.

Напомним, ранее мы писали, что ученые обнаружили доказательства двойных массовых вымираний на Земле.

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