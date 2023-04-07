В Италии обнаружили две мозаики II века с изображением Медузы (фото)

В Италии при раскопках виллы, которую использовали древнеримские императоры, археологи обнаружили две мозаики. На них изображена Медуза из греческого мифа, чьи волосы были сделаны из змей и взгляд которой мог превращать людей в камень.

Находка датируется вторым веком нашей эпохи. Об этом сообщает Live Science.

Отмечается, что команда нашла мозаики в круглой комнате на вилле Антонинов, так называемой потому, что ее использовали члены династии Антонинов, правивших Римской империей со 138 по 193 год нашей эры. На обоих мозаиках Медуза смотрит вдаль.

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Команда обнаружила мозаику Медузы в двух нишах, вырезанных в круглой комнате на вилле – одна в северо-западной части комнаты, а вторая – в юго-восточной части. В комнате было еще две ниши, но остатков мозаики у них не обнаружено.

До сих пор остается загадкой, зачем использовалась эта комната и почему в ней были мозаики Медузы. По словам исследователей, во втором веке председатели Медузы были популярными элементами декора в римском мире.

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