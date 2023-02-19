В Италии обнаружили римскую погребальную стелу с портретом (фото)

Археологи обнаружили погребальную стелу римской имперской эпохи с портретом покойного на горельефе в горном городе Буккианико на юге центральной Италии, в регионе Абруццо. Каменная плита оказалась при строительстве кольцевой развязки.

Находку заметил археолог, руководивший рабочей бригадой. Об этом сообщает The History Blog.

Стелла, вероятно, была перемещена из захоронения, которое она обозначала в древности, или это могло быть вторичным погребением. Археологи вернутся, чтобы тщательно раскопать место находки в надежде найти следы могилы.

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Надпись говорит: "METTIAECL RVFAEMETTIA CLACVME MATRIP", что примерно переводится (с вероятными интерполяциями для аббревиатур) как: "Меттии Руфи, свободноотпущенницы Кая, Мэттия, свободноотпущенница Кая, сообщает это за свою мать".

Мэттии были известной плебийской семьей ранних имперских времен. Родом из южной Италии, несколько регионов ниже Абруццо, значение семьи возросло со временем. Марк Метций был легатом Юлия Цезаря в 58 г. до н. е.

В 103 г. р. е. был Гай (или Кай), Гай Требоний Прокул Метций Модест, хотя, конечно, невозможно узнать, был ли он бывшим владельцем свободно отпущенной женщины Мэттии Руфы, поскольку римские семьи использовали те же имена снова и снова.

Напомним, ранее в районе древней крепости Масада археологи из Израильского агентства старины раскопали папирусную платежную ведомость, выписанную на имя римского солдата.

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