В Італії виявили римську похоронну стелу з портретом (фото)

Археологи виявили похоронну стелу римської імперської епохи з портретом покійного на горельєфі ​​в гірському місті Буккіаніко на півдні центральної Італії, в регіоні Абруццо. Кам’яна плита виявилася під час будівництва кільцевої розв’язки.

Знахідку помітив археолог, який керував робочою бригадою. Про це повідомляє The History Blog.

Стеллу, ймовірно, було переміщено з поховання, яке вона позначала в давнину, або це могло бути вторинним похованням. Археологи повернуться, щоб ретельно розкопати місце знахідки в надії знайти сліди могили.

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Напис говорить: "METTIAECL RVFAEMETTIA CLACVME MATRIP", що приблизно перекладається (з імовірними інтерполяціями для абревіатур) як: "Меттії Руфі, вільновідпущениці Кая, Меттія, вільновідпущениця Кая, повідомляє це за свою матір".

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Меттії були відомою плебійською родиною ранньої імперської доби. Родом із південної Італії, кілька регіонів нижче від Абруццо, значення сім’ї зросло з часом. Марк Метцій був легатом Юлія Цезаря в 58 р. до н. е.

У 103 р. н. е. був Гай (або Кай), Гай Требоній Прокул Метцій Модест, хоча, звичайно, неможливо дізнатися, чи був він колишнім власником вільновідпущеної жінки Меттії Руфи, оскільки римські родини використовували ті самі імена знову і знову.

Нагадаємо, раніше у районі стародавньої фортеці Масада археологи з Ізраїльського агентства старовини розкопали папірусну платіжну відомість, виписану на ім'я римського солдата.

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