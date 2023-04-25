В Италии обнаружили серебряные монеты двухтысячной давности (фото)

В Италии археологи обнаружили клад из 175 серебряных римских монет. Они оцениваются десятками тысяч долларов в современной валюте только по номинальной стоимости.

Находку сделали недалеко от Ливорно в Тоскане. Исследование показало, что клад, возможно, зарыл солдат во время гражданской войны в Риме в 82 г. до н.э.

Отмечается, что для этого солдат использовал небольшой терракотовый горшок. Тогда римский полководец Луций Корнелий Сулла сражался против лидеров Римской республики по всей Италии, что привело к его победе и восхождению в должности диктатора государства.

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В общей сложности найденное сокровище, датированное поздней республиканской эпохой, состоит из 175 серебряных динариев в хорошем состоянии. Исключение – две разбитые монеты, которые могут быть полностью собраны, одна разломана на две части.

Оригинальное количество монет должно было быть очень близким или даже совпадать с найденным. Несмотря на разбиение контейнера, многие денарии все еще были сгруппированы вместе, и лишь несколько экземпляров были найдены в коротком радиусе от этого места.

Напомним, ранее археологи обнаружили металлический рыболовный крючок возрастом 6000 лет.

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