В Италии в пещере обнаружили женскую фигурку возрастом около 7000 лет (фото)

Во время исследования пещеры Баттифратта в Италии археологи наткнулись на редкую глиняную женскую фигурку. Исследователи установили, что артефакт был создан около 7000 лет назад.

Пещера Баттифратта – это геологическое чудо, расположенное вблизи Поджо-Нативо в Сабине, Италия. Об этом сообщает Ancient Origins.

Ученые подозревали, что это место использовалось для ритуальных целей. Открытие этой 7000-летней глиняной фигурки "почти" подтверждает это подозрение.

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Отмечается, что подобные предметы "очень редки в Италии". Поскольку глиняная кукла была изготовлена ​​в период неолита, когда полуостров был заселен первыми земледельческими общинами, подозревается, что артефакт связан с сельским хозяйством и, возможно, использовался в ритуалах плодородия.

Ученые также ищут иконографические подписи, чтобы определить конкретную культуру, которая создала и использовала редкую женскую фигурку.

Археологи говорят, что черты лица куклы являются лишь намеком в схематичном виде. Однако исследователи сказали, что мастер, сделавший артефакт, проявил "большую усердие" в представлении прически и украшений для тела.

Напомним, в Афинах обнаружили керамический сосуд со странными надписями, который, вероятно, применялся в черной магии.

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