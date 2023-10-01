В Израиле обнаружили форт эпохи царя Давида 10 века до н.

Во время археологических раскопок, проводимых Управление древностей Израиля у поселка Хиспин (Хаспин) на юге Голанских высот, был обнаружен укрепленный комплекс, датируемый временами царя Давида.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

Эта находка признана уникальной для Голанских высот. Согласно исследованиям, цитадель была сооружена подданными арамейского царства между XI и X веками до н. Она расположена на вершине небольшого холма, близ реки Эль-Аль, позволяющей воинам следить за окрестностями. Стены цитадели состояли из больших валунов и имели толщину около полутора метров, окружая холм.

Во время раскопок был обнаружен редкий артефакт – большой камень с изображением двух человеческих фигур с рогами и вытянутыми руками. Исследователи полагают, что это может быть изображением поклонения богу Луны. Похожий камень с подобным изображением был обнаружен в 2019 году на надгробной плите во время раскопок в Тель Бейт-Сайде (Тель Бейт-Цияде), расположенном на северном побережье Кинерета, в нескольких десятках километров от Хиспина.

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Кроме того, археологи нашли в цитадели малый камень из которого были отчеканены руки человека. Ученые Управления древностей считают, что это может быть изображением богини плодородия, играющей на барабане.

По исследователям, около 3000 лет назад в Тель Бейт-Цияде находилась столица царства Гешур, контролировавшая центральную и южную часть Голанских высот. Согласно библейским текстам, царство Гешур поддерживало дипломатические и родственные связи с царством Давида, включая брак Акко, дочери Птолемея, царя Гешура, с царем Давидом.

Напомним,в Норвегии была обнаружена редкая стрела бронзового века с кварцитовым наконечником.

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