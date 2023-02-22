В Кабмине анонсировали повышение тарифа на электроэнергию и рассказали, к чему готовиться

Советник премьер-министра Украины Юрий Бойко анонсировал повышение тарифов на свет для населения. Цены на электроэнергию должны были пересмотреть еще весной 2022 года, однако от этого отказались из-за полномасштабной войны.

Впрочем, в результате кризисной ситуации в энергетической системе Украины тарифы планируют увеличить до рыночных. Об этом Бойко сообщил в комментарии "Апострофу".

В настоящее время Кабмин рассматривает несколько концепций увеличения стоимости света для бытовых потребителей. Наиболее радикальный вариант предлагает установление полностью рыночных цен.

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“Сегодня тариф для бытовых потребителей примерно в четыре раза ниже реальной цены энергии. Весной одну из стратегий придется утвердить, иначе кризис в энергетике преодолеть не удастся", – объяснил он.

Советник главы правительства добавил, что выровнять повышение тарифов можно будет с помощью монетарных субсидий для незащищенных слоев населения.

Таким образом государство надеется смягчить последствия повышения цены на электроэнергию для бытовых потребителей во время военных действий.

"Такая стратегия обойдется налогоплательщикам дешевле, и при этом позволит защитить граждан с низкими уровнями дохода. А те, кто может платить за энергию, это будут делать", – резюмировал чиновник.

Напомним, что Украина тратит большие средства на восстановление критической инфраструктуры и объектов энергетики. Поэтому украинцы начинают вдаваться в вопрос: вырастут ли тарифы на коммунальные тарифы в 2023 году.

Специалисты рекомендуют, чтобы не тратить больше денег на отопление, установить газовые счетчики, если вы еще этого не сделали. Тогда вы будете платить только за потребленное топливо.

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