В Кабмине объяснили, что будет с доплатами к пенсии в 2023 году

В 2023 году в Украине будет проведена плановая индексация. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, пенсии в среднем пересчитают на 20%.

Средняя доплата к пенсионным выплатам составит от 400 до 800 гривен. Шмыгаль указал, что под индексацию попадут все категории, определенные в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

"По поручению президента Украины мы производим индексацию пенсий, несмотря на то, что законом Украины о государственном бюджете на 2023 год такая индексация не является обязательной. Правительство выполняет свои обязательства перед людьми. Мы помогаем тем, кто в этом больше нуждается. Индексация выплат коснется более 10 миллионов украинцев", – отметил он.

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Кроме этого, глава правительства рассказал, изменятся ли возрастные доплаты пенсионерам 70+, 75+ и 80+. Шмыгаль сказал, что программа будет продолжаться в 2023 году.

В частности, пенсионеры в возрасте от 80 лет продолжат получать ежемесячную доплату в 500 гривен, 75-80 лет – 400 грн, 70-75 лет – 300 грн.

"В этом году государство планирует потратить на пенсионное обеспечение более 700 млрд грн. Несмотря на войну, мы находим возможность повышать выплаты, помогать и поддерживать", – подытожил Шмыгаль.

Напомним, глава ПФУ Евгений Капинус объяснил, стоит ли украинцам ожидать повышения минимальной пенсии в 2023 году.

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