В качестве участников боевых действий начисляются стаж и пенсия: объяснение юриста

Участники боевых действий (УБД) в Украине имеют право на ряд социальных гарантий. В частности, им засчитывается трудовой стаж за период службы и предусмотрен досрочный выход на пенсию. Лица, мобилизованные или проходящие военную службу по контракту, имеют право на зачисление службы в трудовой стаж. Это прямо предусмотрено статьей 8 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Разъяснение предоставила адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко. "Время службы во время особого периода, включая военное положение, относится как к трудовому стажу, так и к выслуге лет", — отмечает Анищенко.

Если военнослужащий находился в зоне боевых действий, стаж считается по льготному коэффициенту 1:3. Это означает, что один месяц службы в условиях боевых действий приравнивается к трем месяцам стажа. Минимальный срок, за который применяется эта формула — 1 месяц, ограничений по максимальной продолжительности нет.

Как формируется пенсия для УБД

Размер пенсионных выплат для ветеранов боевых действий определяется индивидуально. Основными факторами являются:

продолжительность трудового (военного) стажа;

размер заработной платы или должностного оклада, по которому уплачивались страховые взносы.

Кроме базовой пенсии, законодательством предусмотрены дополнительные выплаты:

надбавка в размере 25% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас это примерно 590,25 грн);

ежемесячная доплата на жизнь - 40 грн;

адресная помощь для тех, чья общая пенсия ниже 4958 грн.

В целом минимальная пенсия для УБД в Украине не может быть ниже 4958,10 грн, что составляет 210% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

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Дополнительная поддержка: приложение "где Помощь"

Чтобы получать оперативную информацию о помощи от государства и благотворителей, участникам боевых действий и другим гражданам советуют установить мобильное приложение "Де Помощь".

В нем можно найти:

денежные выплаты;

продуктовые наборы;

одежда и обувь;

предметы первой потребности и т.д.

Раньше мы рассказывали, подлежат ли пенсии налогообложению и сколько придется отдавать государству.

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