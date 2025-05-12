В качестве участников боевых действий начисляются стаж и пенсия: объяснение юриста
Участники боевых действий (УБД) в Украине имеют право на ряд социальных гарантий. В частности, им засчитывается трудовой стаж за период службы и предусмотрен досрочный выход на пенсию. Лица, мобилизованные или проходящие военную службу по контракту, имеют право на зачисление службы в трудовой стаж. Это прямо предусмотрено статьей 8 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".
Разъяснение предоставила адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко. "Время службы во время особого периода, включая военное положение, относится как к трудовому стажу, так и к выслуге лет", — отмечает Анищенко.
Если военнослужащий находился в зоне боевых действий, стаж считается по льготному коэффициенту 1:3. Это означает, что один месяц службы в условиях боевых действий приравнивается к трем месяцам стажа. Минимальный срок, за который применяется эта формула — 1 месяц, ограничений по максимальной продолжительности нет.
Как формируется пенсия для УБД
Размер пенсионных выплат для ветеранов боевых действий определяется индивидуально. Основными факторами являются:
- продолжительность трудового (военного) стажа;
- размер заработной платы или должностного оклада, по которому уплачивались страховые взносы.
Кроме базовой пенсии, законодательством предусмотрены дополнительные выплаты:
- надбавка в размере 25% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас это примерно 590,25 грн);
- ежемесячная доплата на жизнь - 40 грн;
- адресная помощь для тех, чья общая пенсия ниже 4958 грн.
В целом минимальная пенсия для УБД в Украине не может быть ниже 4958,10 грн, что составляет 210% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.
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Дополнительная поддержка: приложение "где Помощь"
Чтобы получать оперативную информацию о помощи от государства и благотворителей, участникам боевых действий и другим гражданам советуют установить мобильное приложение "Де Помощь".
В нем можно найти:
- денежные выплаты;
- продуктовые наборы;
- одежда и обувь;
- предметы первой потребности и т.д.
Раньше мы рассказывали, подлежат ли пенсии налогообложению и сколько придется отдавать государству.
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