Як учасникам бойових дій нараховуються стаж та пенсія: пояснення юриста

Учасники бойових дій (УБД) в Україні мають право на низку соціальних гарантій. Зокрема, їм зараховується трудовий стаж за період служби та передбачений достроковий вихід на пенсію. Особи, які були мобілізовані або проходять військову службу за контрактом, мають право на зарахування служби до трудового стажу. Це прямо передбачено статтею 8 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей".

Роз’яснення надала адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко. "Час служби під час особливого періоду, включно з воєнним станом, зараховується як до трудового стажу, так і до вислуги років", — зазначає Аніщенко.

Якщо військовослужбовець перебував у зоні бойових дій, стаж рахується за пільговим коефіцієнтом 1:3. Це означає, що один місяць служби в умовах бойових дій прирівнюється до трьох місяців стажу. Мінімальний строк, за який застосовується ця формула, — 1 місяць, обмежень щодо максимальної тривалості немає.

Як формується пенсія для УБД

Розмір пенсійних виплат для ветеранів бойових дій визначається індивідуально. Основними чинниками є:

тривалість трудового (військового) стажу;

розмір заробітної плати чи посадового окладу, з якого сплачувалися страхові внески.

Крім базової пенсії, законодавством передбачені додаткові виплати:

надбавка у розмірі 25% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (наразі це приблизно 590,25 грн);

щомісячна доплата на життя — 40 грн;

адресна допомога для тих, чия загальна пенсія нижча за 4958 грн.

Загалом, мінімальна пенсія для УБД в Україні не може бути нижчою за 4958,10 грн, що становить 210% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

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Додаткова підтримка: додаток "де Допомога"

Щоб отримувати оперативну інформацію про допомогу від держави й благодійників, учасникам бойових дій та іншим громадянам радять встановити мобільний додаток "де Допомога".

У ньому можна знайти:

грошові виплати;

продуктові набори;

одяг та взуття;

предмети першої потреби тощо.

Раніше ми розповідали, чи підлягають пенсії оподаткуванню та скільки доведеться віддавати державі.

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