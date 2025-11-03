'Ні, принаймні зараз' - Трамп заявив, що не розглядає передачу Україні Tomahawk

Президент США Дональд Трамп заявив, що поки не планує передавати Україні ракети Tomahawk. Відповідаючи на запитання щодо можливості надання Україні далекобійних ракет Tomahawk, Трамп зазначив: "Ні, принаймні зараз".

Він додав, що за потреби може змінити свою позицію, але наразі рішення залишається негативним. Про це Трамп сказав під час аудіотрансляції з борту літака Air Force One.

Журналісти також знову запитали Трампа, що стало вирішальним чинником у небажанні російського президента Володимира Путіна завершувати війну проти України. На це Трамп відповів, що "останньої краплі не буде", пояснивши, що часом сторонам доводиться воювати.

За його словами, бойові дії є складними для обох сторін: Путін, заявив Трамп, "втратив багато солдатів, можливо, мільйон", і для України війна також залишається надзвичайно тяжкою.

Нагадаємо, ми вже писали, що має зробити Трамп для запобігання широкомасштабної світової війни.

