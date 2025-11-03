'Нет, по крайней мере сейчас' – Трамп заявил, что не рассматривает передачу Украине Tomahawk

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не намерен передавать Украине ракеты Tomahawk. Отвечая на вопрос о возможности предоставления Украине дальнобойных ракет Tomahawk, Трамп отметил: "Нет, по крайней мере, сейчас".

Он добавил, что при необходимости может изменить свою позицию, но решение остается негативным. Об этом Трамп сказал в ходе аудиотрансляции с борта самолета Air Force One.

Журналисты также снова спросили Трампа, что стало решающим фактором в нежелании российского президента Владимира Путина завершать войну против Украины. На это Трамп ответил, что "последней капли не будет", объяснив, что порой сторонам приходится воевать.

По его словам, боевые действия сложны для обеих сторон: Путин, заявил Трамп, "потерял много солдат, возможно, миллион", и для Украины война также остается чрезвычайно тяжелой.

