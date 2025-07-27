В каких регионах Украины проживает больше пенсионеров: ответ ПФУ

На июнь 2025 года в Украине насчитывалось 10 миллионов 333,2 тысячи пенсионеров — это на 14,9 тысячи меньше, чем в декабре 2024 года, когда их было 10 миллионов 348,1 тысячи. Наибольшее количество пенсионеров зафиксировано в Днепропетровской области - 875,1 тысяч. В Киеве проживает 751 тысяча человек пенсионного возраста, в Харьковской области - 704,3 тысячи, во Львовской - 671,1 тысячи, а в Донецкой - 605,2 тысячи.

Об этом сообщает ПФУ. Большинство пенсионеров – 8,495 миллиона человек – получают выплаты через банковские счета. Еще 1,838 миллиона пользуются услугами "Укрпочты". Каждый пенсионер самостоятельно выбирает способ получения выплат: либо через уполномоченный банк, либо в отделении почтовой связи. Список банков, через которые производятся такие выплаты, доступен на сайте Министерства финансов Украины.

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Больше получателей обслуживает государственный ПриватБанк — здесь получают пенсию 4,913 миллиона человек, что составляет 57,8% от общего количества. Второе место занимает Сбербанк с долей 31,1% (2,644 миллиона пенсионеров). В Райффайзен Банке пенсии получают 302,8 тысяч человек (3,6%), а еще 635,6 тысяч — пользуются услугами других банков (7,5%).

За первое полугодие 2025 через банковскую систему было перечислено 335,2 миллиарда гривен пенсионных выплат. Это на 12,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда сумма составила 299,1 миллиарда гривен.

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