В каких случаях бронирование не спасает от повестки: ответ юриста

Во время действия военного положения государство должно обеспечивать не только оборону страны, но и бесперебойную работу критически важных предприятий, органов власти и учреждений. Именно для этого законодательством предусмотрен механизм бронирования военнообязанных.

В то же время, на практике часто возникают вопросы, может ли работник получить отсрочку, если работодатель подал документы уже после вручения повестки или прохождения военно-врачебной комиссии. Об этом пишет sud.ua.

Порядок бронирования регулируется Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", Законом "О воинской обязанности и военной службе", Законом "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", а также постановлением Кабинета Министров №76 от 27 января 2023 года. Согласно статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", право на отсрочку имеют военнообязанные, официально забронированные органами государственной власти, предприятия или учреждения.

При этом сам факт трудоустройства на критически важном предприятии не означает автоматического получения отсрочки. Она возникает только после надлежащего оформления бронирования. Статьи 24 и 25 этого же закона определяют, что бронирование применяется для обеспечения работы органов государственной власти и предприятий, имеющих важное значение для экономики и обороны страны.

В то же время, Закон "О воинской обязанности и военной службе" устанавливает, что прохождение военной службы для мобилизованных начинается со дня отправления в воинскую часть. Также документ не предусматривает возможность увольнения со службы из-за оформления бронирования уже после призыва.

Можно ли оформить бронирование после получения повестки

Законодательство не содержит прямого запрета на бронирование военнообязанного после вручения повестки. Однако в таких ситуациях важно учитывать, на каком этапе находится процедура мобилизации. Если человек получил повестку для уточнения военно-учетных данных или прохождения военно-врачебной комиссии, это само по себе не лишает его возможности быть забронированным.

Другая ситуация возникает, когда территориальный центр комплектования уже принял решение о мобилизации и оформил документы для направления лица в воинскую часть. Именно на этом этапе чаще всего возникают юридические споры, ведь закон прямо не определяет, может ли бронирование, оформленное после такого решения, остановить мобилизацию.

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По делу №260/1851/22 Верховный Суд пришел к выводу, что бронирование, оформленное уже после призыва на военную службу, не является основанием для увольнения военнослужащего. Суд отметил, что после отправки в воинскую часть человек приобретает статус военнослужащего. В то же время бронирование распространяется только на военнообязанных, которые еще не призваны, и дает право исключительно на отсрочку от мобилизации.

Таким образом, приказ Министерства экономики о бронировании, изданный после мобилизации, не может являться основанием для прекращения прохождения военной службы. Суд также отметил, что отсрочка от мобилизации и увольнения с военной службы – это различные правовые механизмы, регулируемые отдельными нормами законодательства.

Подобный подход продемонстрировал и апелляционный суд по делу №143/317/25. В этом случае мужчина получил бронирование уже после вручения повестки. Суд отменил решение первой инстанции, освободившей его от уголовной ответственности за уклонение от мобилизации из-за дальнейшего трудоустройства на критически важном предприятии.

Апелляционный суд пришел к выводу, что оформление временного бронирования не изменяет факта совершения правонарушения и может быть основанием для освобождения от ответственности. Суд подчеркнул, что в условиях военного положения уклонение от мобилизации представляет угрозу обороноспособности государства.

Несмотря на существующую судебную практику, законодательство до сих пор не дает четкого ответа на ряд практических вопросов.

В частности, окончательно не определено:

с какого момента возникает право на отсрочку – после принятия решения о бронировании или только после внесения информации в государственные реестры;

должны ли ТЦК проверять актуальный статус бронирования непосредственно перед отправкой человека в воинскую часть;

может ли работодатель требовать отмены мобилизации, если бронирование оформили после вручения повестки.

Основные выводы

Оформление бронирования после вручения повестки законом не запрещено. В то же время, само по себе оно не означает автоматического прекращения мобилизации. Решающее значение имеют конкретные даты: когда было оформлено бронирование, когда ТЦК принял решение о мобилизации, а также успел ли человек получить статус военнослужащего.

Имеющаяся судебная практика свидетельствует, что суды в большинстве своем не признают бронирование, оформленное после призыва, основанием для отмены мобилизации или увольнения со службы. В то же время, вопрос о правовых последствиях бронирования, полученного после вручения повестки, но до фактической отправки в воинскую часть, остается открытым и продолжает формироваться в судебной практике.

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