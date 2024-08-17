В каких случаях контрактники имеют право на перевод на бюджетные места в ВУЗах

Возможность перевестись на бюджетные места имеют поступающие, которые уже зачислены на контрактную форму обучения и отвечают определенным критериям. Приоритет предоставляется детям погибших защитников Украины – они имеют первоочередное право на перевод независимо от конкурсного балла, лицам с инвалидностью I и II групп, а также дети с инвалидностью имеют значительные преимущества, другим льготным категориям – дети из многодетных семей, внутренне перемещенные лица, участники боевых действий и т.д. также могут рассчитывать на перевод. Об этом пишет РБК.

Какие условия перевода?

Для большинства категорий абитуриентов установлен минимальный конкурсный балл. Перевод осуществляется только на места, которые остались незаполненными после основного конкурса. Поступающие должны предоставить все необходимые документы, подтверждающие их право на льготы.

Как проходит процедура перевода?

Первоначально абитуриент должен быть зачислен на контрактную форму обучения. Затем подается заявление о желании перевестись в бюджет. Приемная комиссия проверяет все документы и рассчитывает конкурсный балл. Поступающие зачисляются на бюджетные места в соответствии с установленной очередностью и наличием вакантных мест.

Важные даты:

Завершение перевода: 17 августа 2024 года.

17 августа 2024 года. Список льготных категорий: Подробный перечень категорий, имеющих право на перевод, указанный в Порядке приема на обучение для получения высшего образования.

Обратитесь в приемную комиссию избранного вами учебного заведения. Там вам предоставят актуальную информацию об условиях перевода и необходимых документах.

Напомним, мы уже писали, на что имеют право дети с особыми образовательными потребностями в садах и школах.

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