У яких випадках контрактники мають право на переведення на бюджетні місця у ВНЗ

Можливість перевестися на бюджетні місця мають вступники, які вже зараховані на контрактну форму навчання і відповідають певним критеріям. Пріоритет надається дітям загиблих захисників України - вони мають першочергове право на переведення незалежно від конкурсного балу, особам з інвалідністю I та II груп, а також діти з інвалідністю мають значні переваги, іншим пільговим категоріям - діти з багатодітних сімей, внутрішньо переміщені особи, учасники бойових дій тощо також можуть розраховувати на переведення. Про це пише РБК.

Які умови переведення?

Для більшості категорій вступників встановлено мінімальний конкурсний бал. Переведення здійснюється лише на ті місця, які залишилися незаповненими після основного конкурсу. Вступники повинні подати всі необхідні документи, що підтверджують їхнє право на пільги.

Як відбувається процедура переведення?

Спочатку абітурієнт має бути зарахованим на контрактну форму навчання. Потім подається заява про бажання перевестися на бюджет. Приймальна комісія перевіряє всі документи та розраховує конкурсний бал. Вступники зараховуються на бюджетні місця відповідно до встановленої черговості та наявності вакантних місць.

Важливі дати:

Завершення переведення: 17 серпня 2024 року.

17 серпня 2024 року. Перелік пільгових категорій: Детальний перелік категорій, які мають право на переведення, зазначений у Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти.

Зверніться до приймальної комісії обраного вами закладу освіти. Там вам нададуть актуальну інформацію про умови переведення та необхідні документи.

Нагадаємо, ми вже писали, на що мають право діти з особливими освітніми потребами у садках та школах.

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