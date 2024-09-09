В каких случаях многодетному отцу могут отказать в предоставлении отсрочки

Мужчины, воспитывающие трех или более несовершеннолетних детей, имеют право на освобождение от мобилизации

Начиная с 18 мая многодетные семьи столкнулись с серьезными препятствиями при оформлении отсрочки от призыва по мобилизации из-за действующих законодательных норм и правительственных решений. Согласно постановлению Кабмина № 560, необходимо предоставить три свидетельства о рождении, где одно и то же лицо указано как отец.

Эту информацию обнародовали специалисты юридической службы " Консультант " на своей странице в Instagram.

Юристы подчеркнули, что сам статус многодетной семьи уже не является достаточным основанием для отсрочки даже при наличии соответствующего удостоверения. Ключевым условием является наличие на иждивении по меньшей мере трех детей в возрасте до 18 лет, причем отцом всех троих должно быть одно и то же лицо.

Именно постановление правительства №560 устанавливает требование представления трех свидетельств о рождении с указанием одного отца. Это создает трудности для семей, где дети родились в разных браках.

Как отмечается в сообщении, законодательство предусматривает право на отсрочку просто по факту содержания троих детей, независимо от биологического отцовства. Однако постановление требует подтверждения отцовства, создающего определенную правовую коллизию.

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"В случае отказа ТЦК в предоставлении отсрочки, рекомендуется обращаться в суд для обжалования этого решения, поскольку закон имеет более высокую юридическую силу, чем постановление", – говорится в сообщении.

Нужно ли многодетным родителям проходить военно-врачебную комиссию для получения отсрочки

Родители, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, имеют законное право на отсрочку от призыва в ряды ВСУ. Эта норма касается военнообязанных граждан, на иждивении которых находятся трое или более детей в возрасте до 18 лет.

По словам адвоката, территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не имеют права направлять таких граждан на военно-врачебные комиссии для медицинского осмотра до принятия комиссией соответствующего решения. Она также подчеркнула, что до принятия решения комиссией многодетные родители не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в период.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, что изменится с сентября для военнообязанных со статусом "ограниченно подходящий".

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