У яких випадках багатодітному батькові можуть відмовити у наданні відстрочки

Чоловіки, які виховують трьох або більше неповнолітніх дітей, мають право на звільнення від мобілізації

Починаючи з 18 травня, багатодітні сім'ї зіткнулися з серйозними перешкодами при оформленні відстрочки від призову за мобілізацією через чинні законодавчі норми та урядові рішення. Згідно з постановою Кабміну № 560, необхідно надати три свідоцтва про народження, де одна й та сама особа вказана як батько.

Цю інформацію оприлюднили спеціалісти юридичної служби "Консультант" на своїй сторінці в Instagram.

Юристи підкреслили, що сам статус багатодітної сім'ї вже не є достатньою підставою для відстрочки, навіть за наявності відповідного посвідчення. Ключовою умовою є наявність на утриманні щонайменше трьох дітей віком до 18 років, причому батьком усіх трьох має бути одна і та ж особа.

Саме постанова уряду № 560 встановлює вимогу подання трьох свідоцтв про народження з вказівкою на одного батька. Це створює труднощі для родин, де діти народилися в різних шлюбах.

Як зазначено в повідомленні, законодавство передбачає право на відстрочку просто за фактом утримання трьох дітей, незалежно від біологічного батьківства. Однак постанова вимагає підтвердження батьківства, що створює певну правову колізію.

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"У разі відмови ТЦК у наданні відстрочки, рекомендується звертатися до суду для оскарження цього рішення, оскільки закон має вищу юридичну силу, ніж постанова", – йдеться у повідомленні.

Чи потрібно багатодітним батькам проходити військово-лікарську комісію для отримання відстрочки

Батьки, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей, мають законне право на відстрочку від призову до лав ЗСУ. Ця норма стосується військовозобов'язаних громадян, на утриманні яких перебуває троє або більше дітей віком до 18 років.

За словами адвокатки, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) не мають права направляти таких громадян на військово-лікарські комісії для медичного огляду до прийняття комісією відповідного рішення. Вона також наголосила, що до ухвалення рішення комісією багатодітні батьки не підлягають призову на військову службу під час мобілізації в особливий період.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, що зміниться з вересня для військовозобов‘язаних зі статусом "обмежено придатний".

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