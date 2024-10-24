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В каких случаях могут мобилизовать мужчин старше 50 лет: ответ Комитета по вопросам нацбезопасности

Цихоцкая Мария

В каких случаях могут мобилизовать мужчин старше 50 лет: ответ Комитета по вопросам нацбезопасности
Генеральный штаб признает нецелесообразность массовой мобилизации этой возрастной категории.

Верховная Рада уточнила особенности призыва граждан предпенсионного возраста. По информации члена комитета по вопросам национальной безопасности Федора Вениславского, подход к мобилизации этой возрастной категории претерпел существенные изменения.

Боевые части в большинстве своем не привлекают военнообязанных в возрасте от 50 лет из-за объективных ограничений в выполнении боевых задач, связанных с возрастом и состоянием здоровья. Генеральный штаб признает нецелесообразность массовой мобилизации этой возрастной категории.

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Случаи возможного призыва

Однако существуют два исключения, когда возможна мобилизация граждан 50+:

  • Наличие дефицитной военно-учетной специальности
  • Потребность в специалистах для тыловых подразделений, в частности, в сфере ремонта техники

По словам Вениславского, на сегодняшний день призыв граждан 50-60 лет осуществляется в крайне ограниченном количестве. Такие случаи скорее исключением, чем правилом, и отвечают специфическим потребностям Вооруженных Сил.

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Война в Украине