У яких випадках можуть мобілізувати чоловіків старших 50 років: відповідь Комітету з питань нацбезпеки

Верховна Рада уточнила особливості призову громадян передпенсійного віку. За інформацією члена комітету з питань національної безпеки Федора Веніславського, підхід до мобілізації цієї вікової категорії зазнав суттєвих змін.

Бойові частини здебільшого не залучають військовозобов'язаних віком від 50 років через об'єктивні обмеження у виконанні бойових завдань, пов'язані з віком та станом здоров'я. Генеральний штаб визнає недоцільність масової мобілізації цієї вікової категорії.

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Випадки можливого призову

Проте існують два винятки, коли можлива мобілізація громадян 50+:

Наявність дефіцитної військово-облікової спеціальності

Потреба в фахівцях для тилових підрозділів, зокрема у сфері ремонту техніки

За словами Веніславського, на сьогодні призов громадян 50-60 років здійснюється у вкрай обмеженій кількості. Такі випадки є радше винятком, ніж правилом, і відповідають специфічним потребам Збройних Сил.

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