В каких случаях могут мобилизовать мужчин старше 50 лет: ответ Комитета по вопросам нацбезопасности

Верховная Рада уточнила особенности призыва граждан предпенсионного возраста. По информации члена комитета по вопросам национальной безопасности Федора Вениславского, подход к мобилизации этой возрастной категории претерпел существенные изменения.

Боевые части в большинстве своем не привлекают военнообязанных в возрасте от 50 лет из-за объективных ограничений в выполнении боевых задач, связанных с возрастом и состоянием здоровья. Генеральный штаб признает нецелесообразность массовой мобилизации этой возрастной категории.

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Случаи возможного призыва

Однако существуют два исключения, когда возможна мобилизация граждан 50+:

Наличие дефицитной военно-учетной специальности

Потребность в специалистах для тыловых подразделений, в частности, в сфере ремонта техники

По словам Вениславского, на сегодняшний день призыв граждан 50-60 лет осуществляется в крайне ограниченном количестве. Такие случаи скорее исключением, чем правилом, и отвечают специфическим потребностям Вооруженных Сил.

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