Як користуватись електронною чергою до ТЦК: пояснення Міноборони

Оновити військово-облікові дані тепер можна без довгих черг: в Україні запрацювала електронна система запису до територіальних центрів комплектування.

Міністерство оборони спільно з командуванням Сухопутних військ впровадили сервіс онлайн-запису до ТЦК, який з травня 2024 року доступний у всіх областях України. Це важливий крок у диджиталізації державних послуг, що спрощує процедуру військового обліку та оптимізує роботу центрів комплектування.

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Як записатися на прийом онлайн:

Відвідати офіційний сайт Міноборони Обрати відповідний ТЦК за місцем обліку Заповнити форму персональними даними (ПІБ, телефон, email) Підтвердити введену інформацію

Після реєстрації система надішле SMS з датою та часом прийому. Військовозобов'язаному необхідно прибути до обраного ТЦК у визначений час.

Цей сервіс дозволяє ефективно планувати свій час та уникати довгих черг при оформленні військово-облікових документів.

Нагадаємо, ми вже писали, яка різниця між зняттям та виключенням з військового обліку.

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